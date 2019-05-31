Дивеев рассказал, как стал основным игроком "Уфы"
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как стал основным игроком "Уфы". Об этом пишет Sport24.
"В первом же матче, на первенстве республики меня поставили опорником против дубля "Уфы". У меня мандраж - первая игра на серьезном уровне. К тому же в центре поля сто лет не играл, только в самом раннем возрасте туда ставили. Я забил, но мы проиграли, кажется. А после матча подходит тренер дубля: "Давай к нам!"
Новый шанс упускать было нельзя - пошёл в дубль. А через месяц-два меня Виктор Михалыч Гончаренко уже к тренировкам основы "Уфы" привлекал. Я тогда вообще с катушек слетел - такую панику поймал. Тогда Гончаренко подозвал меня: "Ты слишком быстро избавляешься от мяча. Не бойся, бери игру на себя. Если потеряешь - нестрашно", - сказал Дивеев.
Напомним, 19-летний игрок дебютировал за первую команду "Уфы" летом 2018 года. С февраля этого года выступает на правах аренды ЦСКА.
Ранее стало известно, что московский клуб выкупил права Дивеева у "Уфы".
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|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
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|42
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|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
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|30
|33
|13
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|30
|26
|15
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|30
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|Енисей Красноярск
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