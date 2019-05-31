Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как стал основным игроком "Уфы". Об этом пишет Sport24.

"В первом же матче, на первенстве республики меня поставили опорником против дубля "Уфы". У меня мандраж - первая игра на серьезном уровне. К тому же в центре поля сто лет не играл, только в самом раннем возрасте туда ставили. Я забил, но мы проиграли, кажется. А после матча подходит тренер дубля: "Давай к нам!"

Новый шанс упускать было нельзя - пошёл в дубль. А через месяц-два меня Виктор Михалыч Гончаренко уже к тренировкам основы "Уфы" привлекал. Я тогда вообще с катушек слетел - такую панику поймал. Тогда Гончаренко подозвал меня: "Ты слишком быстро избавляешься от мяча. Не бойся, бери игру на себя. Если потеряешь - нестрашно", - сказал Дивеев.

Напомним, 19-летний игрок дебютировал за первую команду "Уфы" летом 2018 года. С февраля этого года выступает на правах аренды ЦСКА.

Ранее стало известно, что московский клуб выкупил права Дивеева у "Уфы".

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