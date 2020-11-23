Дивеев рассказал о своей травме головы

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы о своих проблемах со здоровьем.

Напомним, что футболист получил перелом носа и сотрясение мозга в матче сборной России. Несмотря на травму, он сыграл за армейцев во вчерашней игре против "Сочи" (1:1).

"Я чувствовал себя отлично. Виктор Михайлович спросил, готов ли я сыграть. Ответил, что готов. В маске мне было некомфортно играть. Решил выйти так, как мне будет удобнее. Я в ней ничего не видел. Когда бил головой, то из-за маски удар отдавал в нос, и он начинал болеть. Поэтому перед выходом на поле я её снял.

При падении в матче с сербами приземлился на шею, но сначала вообще ничего не понял. Сразу только почувствовал, что сломал нос. Прибежал медицинский штаб, я им объяснил: "Похоже, нос сломан". Но сказал, что игру продолжать могу. И всё. Уже к минуте 30-й начала кружиться голова. В перерыве сказал об этом врачам. Они ответили: "Давай ты не будешь играть, лучше побережём". Передали Черчесову, и он меня заменил", - рассказал Дивеев.

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