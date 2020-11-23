Дивеев рассказал о своей травме головы
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы о своих проблемах со здоровьем.
Напомним, что футболист получил перелом носа и сотрясение мозга в матче сборной России. Несмотря на травму, он сыграл за армейцев во вчерашней игре против "Сочи" (1:1).
"Я чувствовал себя отлично. Виктор Михайлович спросил, готов ли я сыграть. Ответил, что готов. В маске мне было некомфортно играть. Решил выйти так, как мне будет удобнее. Я в ней ничего не видел. Когда бил головой, то из-за маски удар отдавал в нос, и он начинал болеть. Поэтому перед выходом на поле я её снял.
При падении в матче с сербами приземлился на шею, но сначала вообще ничего не понял. Сразу только почувствовал, что сломал нос. Прибежал медицинский штаб, я им объяснил: "Похоже, нос сломан". Но сказал, что игру продолжать могу. И всё. Уже к минуте 30-й начала кружиться голова. В перерыве сказал об этом врачам. Они ответили: "Давай ты не будешь играть, лучше побережём". Передали Черчесову, и он меня заменил", - рассказал Дивеев.
Не пропустите: Гончаренко оценил игру Дивеева после перенесенного сотрясения. | http://soccernews.ru
главное
-
Ибрагимович установил рекорд Серии А
-
"Ливерпуль" вырывается на вершину АПЛ, несмотря на большие кадровые потери! "Лестер" не имел шансов против интенсивного прессинга Клоппа
-
"Спартак" потерял Соболева до весны
-
Роналду - лучший бомбардир Серии А с момента своего перехода в "Ювентус"
-
"Ливерпуль" установил клубный рекорд
Лента новостей
-
Лэмпард изменил мнение о будущем Росса Баркли в "Челси"
-
Рэпер Баста рассказал, на кого ориентируется в мире футбола
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Атлетико" - "Локомотив"
-
Пике рискует пропустить 8 месяцев из-за травмы
-
Ибрагимович установил рекорд Серии А
-
Мюллер готов вернуться в сборную Германии
-
1
"Ливерпуль" вырывается на вершину АПЛ, несмотря на большие кадровые потери! "Лестер" не имел шансов против интенсивного прессинга Клоппа
-
1
ЦСКА оштрафовали на крупную сумму за нарушение санитарных норм
-
Венгер: "Я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры"
-
Клуб Бекхэма поборется за Халка
-
Карпин подвёл итоги первого круга РПЛ для "Ростова"
-
1
"Спартак" потерял Соболева до весны
-
Рэпер Баста назвал сумму своих затрат на ростовский СКА
-
Мхитарян выдал лучший в карьере старт сезона в топ-5 лигах Европы
-
Дивеев рассказал о своей травме головы
-
Защитник "Лестера" Эванс забил шестой автогол в АПЛ. Это четвёртый результат в истории
-
Салах может сегодня вернуться к тренировкам "Ливерпуля" после коронавируса
-
"Зенит" поздравил Даниила Медведева с победой на итоговом турнире ATP
-
1
"Манчестер Сити" хотел летом купить Лукаку, но передумал из-за цены
-
Рэпер Баста рассказал о конфликте с тренером "Ростова" Карпиным