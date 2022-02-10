Дивеев рассказал, в чём Дзюба превосходит Лукаку

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Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев сравнил Артёма Дзюбу и Ромелу Лукаку.

"Дзюба и Лукаку разный уровень? В плане скорости - да, а по габаритам они одинаковые. Лукаку быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артём, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто моё мнение", - сказал Дивеев.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, отличился 10 голами и 9 ассистами.

28-летний Лукаку в нынешней кампании забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи в 26 играх.

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