Дивеев рассказал, в чём Дзюба превосходит Лукаку

Теги игорь дивеевромелу лукакуартём дзюба

Дивеев рассказал, в чём Дзюба превосходит Лукаку

Фото инстаграм Игоря Дивеева

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев сравнил Артёма Дзюбу и Ромелу Лукаку.

"Дзюба и Лукаку разный уровень? В плане скорости - да, а по габаритам они одинаковые. Лукаку быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артём, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто моё мнение", - сказал Дивеев.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, отличился 10 голами и 9 ассистами.

28-летний Лукаку в нынешней кампании забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи в 26 играх. 

Не пропустите: Дивеев отреагировал на слухи об интересе к нему итальянских клубов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов