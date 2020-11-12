Дивеев вошел в историю сборной России
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев дебютировал за сборную России.
21-летний игрок появился в стартовом составе в товарищеской встрече против Молдавии.
Как сообщает телеграм-канал сборной, Дивеев стал первым футболистом 1999 года рождения в истории национальной команды.
В этом сезоне Дивеев провел 13 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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