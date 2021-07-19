Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о своих словах про Лукаку после матча на Евро против Бельгии.

Напомним, что после матча против со сборной Бельгии (0:3) Дивеев сказал о нападающем следующие слова: "В плане игры – ничего особенного".

"Эти слова люди поняли по-другому. Мне много писали после той фразы, типа, как так – два забил и не удивил?

Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил", – сказал Дивеев клубному каналу ЦСКА.

Напомним, что сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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