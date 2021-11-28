Дивеев высказался перед матчем против "Зенита"

Фото: инстаграм Дивеева/Автор неизвестен

Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против петербургского "Зенита".

"Я в ЦСКА уже почти три года и ни разу не побеждал их. Ни разу! Для меня это очень больно. Отдам все силы – просто невозможно, чтобы так было и дальше.

Они – фавориты, три раза подряд были чемпионами, но нужно отнимать у них очки, дарить победу нашим болельщикам", – сказал Дивеев.

Игра между "Зенитом" и ЦСКА пройдет уже сегодня, 28 ноября. Начало встречи запланировано на 20:00 (мск).

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