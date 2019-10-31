Дивок Ориги прокомментировал победный матч против "Арсенала"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги рассказал, что думает о выходе команды в 1/4 финала Кубка Англии после матча с "Арсеналом" (5:5, 5:4 по пенальти). Об этом сообщает Sky Sports.

"У нас было много особенных вечеров на "Энфилде" и это один из них. Мы очень хотели сделать этот вечер особенным.

Перед матчем обсуждали, что нужно идти только вперед, несмотря ни на что", - сказал Ориги.

В четвертьфинале Кубка Англии "Ливерпуль" сыграет с "Астон Виллой" 17 декабря.

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