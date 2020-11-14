Дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на интимное видео Дзюбы

Дизайнер Артемий Лебедев поделился мнением об интимном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.

"Дзюбе не очень повезло, потому что его игру рукой, когда он душил своего одноглазого змея, кто-то выложил в интернет. И теперь все могут посмотреть это видео, хотя на самом деле никакого события в этом нет, потому что мастурбируют (В оригинале использовано нецензурное слово. - Прим. Soccernews) абсолютно все люди на свете. Просто не все это записывают на камеру и пересылают своим девушкам, у которых почему-то идет недержание видео.

Понятно, что такое видео никогда не должно попасть в посторонние руки. Но что делать… Попало, значит, попало. Поэтому сейчас Дзюбу не позвали в сборную. По крайней мере, на этот месяц. Для того, чтобы, видимо, посмотреть, как общество отнесется к этому видео", - сказал Лебедев на своем канале в YouTube.

Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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