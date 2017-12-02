"Дижон" – "Бордо" - 3:2 (обзор)

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"Дижон" – "Бордо" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура французской Лиги 1 между "Дижоном" и "Бордо".

Не пропустите: "Дижон" на своём поле переиграл "Бордо". | http://soccernews.ru

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