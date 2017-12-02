"Дижон" – "Бордо" - 3:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура французской Лиги 1 между "Дижоном" и "Бордо".
Не пропустите: "Дижон" на своём поле переиграл "Бордо". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|15
|41
|2
|Марсель
|15
|31
|3
|Лион
|15
|29
|4
|Монако
|15
|29
|5
|Нант
|15
|26
|6
|ФК Кан
|15
|23
|7
|Монпелье
|15
|21
|8
|Ренн
|15
|21
|9
|Амьен
|15
|21
|10
|Дижон
|16
|21
|11
|Бордо
|16
|20
|12
|Сент-Этьен
|15
|19
|13
|Труа
|15
|18
|14
|Ницца
|15
|17
|15
|Тулуза
|15
|16
|16
|Генгам
|15
|16
|17
|Страсбур
|15
|15
|18
|Лилль
|15
|15
|19
|Анжер
|15
|14
|20
|Метц
|15
|4