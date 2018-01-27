"Дижон" дома одолел "Ренн"

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Дижон" на своём поле обыграл "Ренн" со счётом 2:1.

"Дижон" – "Ренн" - 2:1

Голы: Бальмон, 30 - 1:0, Сарр, 41 - 1:1, Тавареш, 65 - 2:1.

"Дижон": Рене, Лотоа, Хаддади, Розье, Ямбере, Абед, Бальмон (Марье, 85), Шека, Слити (Саид, 76), Саммаритано (Квон Чхан Хун, 67), Тавареш.

"Ренн": Коубек, Ньяньон, Желен, Бааль, Бенсебайни, Хазри (Прцич, 75), Юну (Мубеле, 67), Андре, Буриго, Сарр (Льямас, 83), Траоре.

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