"Дижон" и "Амьен" разошлись миром в матче Лиги 1

"Дижон" и "Амьен" закончили безголевой ничьей в матче 32-го тура чемпионата Франции

"Дижон" - "Амьен" - 0:0

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик (Альфонс, 90+8), Хаддади, Бальмон, Амальфитано (Квон Чхан Хун, 85), Марье, Жанно, Жулиу Тавареш, Саид (Слити, 63).

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Блен (Монкондюи, 49), Гнаоре, Тимит (Отеро, 88), Конате (Зунгу, 61), Мендоса, Гирасси.

"Дижон" занимает 11 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 24 очка. "Амьен" занимает 16 место, имея в своем активе 32 балла.

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