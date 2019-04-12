"Дижон" и "Амьен" разошлись миром в матче Лиги 1
"Дижон" и "Амьен" закончили безголевой ничьей в матче 32-го тура чемпионата Франции
"Дижон" - "Амьен" - 0:0
"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик (Альфонс, 90+8), Хаддади, Бальмон, Амальфитано (Квон Чхан Хун, 85), Марье, Жанно, Жулиу Тавареш, Саид (Слити, 63).
"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Блен (Монкондюи, 49), Гнаоре, Тимит (Отеро, 88), Конате (Зунгу, 61), Мендоса, Гирасси.
"Дижон" занимает 11 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 24 очка. "Амьен" занимает 16 место, имея в своем активе 32 балла.
А еще: "Дижон" обыграл "Лион" в матче 31-го тура Лиги 1 | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Амьен
|32
|32
|17
|Монако
|31
|31
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23