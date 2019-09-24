"Дижон" и "Марсель" расписали безголевую ничью
В рамках 7-го тура французской Лиги 1 "Марсель" потерял очки в матче с "Дижоном".
По итогам встречи, "Марсель" поднялся на четвертое место, а "Дижон" остался на последнем.
"Дижон" - "Марсель" 0:0
"Дижон": Гомис, Мендиль, Манга, Шафик, Агерд, Амальфитано (Лотоа, 80), Сумаре, Балде (Мавидиди, 63), Ндонг, Шуйар (Матеус Перейра, 81), Тавареш.
"Марсель": Манданда, Сакаи (Лихаджи, 78), Амави, Чалета-Цар, Сарр, Лопес (Радонич, 67), Сансон, Стротман, Перрен, Жермен (Ронжье, 83), Бенедетто.
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