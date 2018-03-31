"Дижон" - "Марсель" - 1:3 (обзор)

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"Дижон" - "Марсель" - 1:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Дижоном" и "Марселем".

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Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 31 62
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 31 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
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