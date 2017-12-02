"Дижон" на своём поле переиграл "Бордо"

В рамках 16-го тура французской Лиги 1 "Дижон" дома одержал волевую победу над "Бордо" со счётом 3:2.

"Дижон" – "Бордо" - 3:2

Голы: Жонатан Кафу, 13 - 0:1, Ямбере, 34 - 1:1, Малком, 36 - 1:2, Жанно, 52 - 2:2, Саид, 86 - 3:2.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Шафик (Розье, 82), Джилободжи, Квон Чхан Хун, Шека (Абед, 90), Амальфитано, Саид, Жанно (Марье, 76), Тавареш.

"Бордо": Костиль, Йованович, Сабали, Гайич, Отавио (Плашил, 89), Вада (де Превиль, 62), Тулалан, Малком, Лерагер, Жонатан Кафу, Менди (Камано, 72).

Не пропустите: Бьелса требует от "Лилля" крупную компенсацию. | http://soccernews.ru