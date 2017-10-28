"Дижон" – "Нант" - 1:0 (обзор)

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"Дижон" – "Нант" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура французской Лиги 1 между "Дижоном" и "Нантом".

Не пропустите: "Нант" Раньери уступил "Дижону" и другие результаты 11-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Нант 11 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 ФК Кан 11 18
7 Сент-Этьен 10 17
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Генгам 11 14
11 Тулуза 10 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
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