"Дижон" – "Ницца" - 3:2, "Бордо" – "Амьен" - 3:2 (обзоры)

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"Дижон" – "Ницца" - 3:2, "Бордо" – "Амьен" - 3:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 25-го тура французской Лиги 1.

"Дижон" – "Ницца" - 3:2 

"Бордо" – "Амьен" - 3:2

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3 Марсель 25 52
4 Лион 24 48
5 Монпелье 25 37
6 Нант 24 37
7 Бордо 25 35
8 Ницца 25 34
9 Генгам 25 33
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 25 31
12 Дижон 24 31
13 Сент-Этьен 25 30
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 25 26
16 Амьен 25 25
17 Анжер 25 25
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