"Дижон" обыграл "Ланс" и остался в Лиге 1

"Дижон" вышел победителем из противостояния за место во французской Лиге 1.

Для этого "Дижон" одержал победу над "Лансом". Напомним, что первая игра завершилась вничью (1:1).

"Дижон" - "Ланс" 3:1

Голы: Слити, 28 - 1:0, Дюверн, 39 - 1:1, Саид, 70 - 2:1, Слити, 90 - 3:1

"Дижон": Аллен, Лотоа (Марье, 46), Альфонс, Ямбере, Хаддади, Кулибали, Бальмон (Жанно, 67), Амальфитано, Слити, Саид, Каба (Абед, 86).

"Ланс": Вашу, Фортеш, Тахрат, Менди, Дюверн, Жийе, Белльгард (Меслуб, 46), Дукуре, Амброз (Банза, 65), Гомис, Шуйар (Кье, 78).

Предупреждение: Дукуре (51).

Читайте также: Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019). | http://soccernews.ru