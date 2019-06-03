"Дижон" обыграл "Ланс" и остался в Лиге 1
"Дижон" вышел победителем из противостояния за место во французской Лиге 1.
Для этого "Дижон" одержал победу над "Лансом". Напомним, что первая игра завершилась вничью (1:1).
"Дижон" - "Ланс" 3:1
Голы: Слити, 28 - 1:0, Дюверн, 39 - 1:1, Саид, 70 - 2:1, Слити, 90 - 3:1
"Дижон": Аллен, Лотоа (Марье, 46), Альфонс, Ямбере, Хаддади, Кулибали, Бальмон (Жанно, 67), Амальфитано, Слити, Саид, Каба (Абед, 86).
"Ланс": Вашу, Фортеш, Тахрат, Менди, Дюверн, Жийе, Белльгард (Меслуб, 46), Дукуре, Амброз (Банза, 65), Гомис, Шуйар (Кье, 78).
Предупреждение: Дукуре (51).
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|Монпелье
|38
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|Ницца
|38
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|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
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|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
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|Нант
|38
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|Бордо
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|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
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|Монако
|38
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|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
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|33
|20
|Генгам
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|27