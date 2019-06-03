"Дижон" обыграл "Ланс" и остался в Лиге 1

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"Дижон" обыграл "Ланс" и остался в Лиге 1

"Дижон" вышел победителем из противостояния за место во французской Лиге 1.

Для этого "Дижон" одержал победу над "Лансом". Напомним, что первая игра завершилась вничью (1:1).

"Дижон" - "Ланс" 3:1

Голы: Слити, 28 - 1:0, Дюверн, 39 - 1:1, Саид, 70 - 2:1, Слити, 90 - 3:1

"Дижон": Аллен, Лотоа (Марье, 46), Альфонс, Ямбере, Хаддади, Кулибали, Бальмон (Жанно, 67), Амальфитано, Слити, Саид, Каба (Абед, 86).

"Ланс": Вашу, Фортеш, Тахрат, Менди, Дюверн, Жийе, Белльгард (Меслуб, 46), Дукуре, Амброз (Банза, 65), Гомис, Шуйар (Кье, 78).

Предупреждение: Дукуре (51).  

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