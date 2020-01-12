"Дижон" обыграл "Лилль" в домашнем матче Лиги 1
"Дижон" обыграл "Лилль" в домашнем матче 20-го тура Лиги 1.
Победный гол на 47-й минуте забил форвард хозяев Жулиу Тавариш.
"Дижон" - "Лилль" - 1:0
Гол: Тавареш, 47 - 1:0
"Дижон": Гомис, Лотоа, Мендиль, Шафик, Манга, Ндонг, Балде (Кадис, 65), Амальфитано, Шуйар (Марье, 89), Тавареш, Мавидиди (Нуншили, 36).
"Лилль": Меньян, Брадарич (Бамба, 79), Габриэл, Сумаоро, Пье, Сумаре, Шека (Реми, 61), Саншеш, Иконе (Андре, 84), Луис Араужо, Осимхен.
"Дижон" с 21 баллом занимает 16 место в турнирной таблице. "Лилль" с 31 очком располагается на 5 позиции.
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