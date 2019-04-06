"Дижон" обыграл "Лион" в матче 31-го тура Лиги 1

"Дижон" обыграл "Лион" в гостевом матче 31-го тура Лиги 1.

Первый гол был забит полузащитником "Лиона" Мартеном Терье. В составе победителей голами отметились Уэсли Саид и Рафаэл, который забил в свои ворота.

"Лион" - "Дижон" - 1:3

Голы: Террье, 1 -1:0, Саид, 3 - 1:1, Саид, 7 - 1:2, Рафаэл да Силва, 65 - в свои ворота - 1:3.

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Дюбуа, Фекир, Тузар (Депай, 63), Ауар, Дембеле (Ндомбеле, 63), Корне, Террье (Траоре, 75).

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик (Альфонс, 86), Хаддади, Бальмон, Амальфитано, Марье, Жанно (Каба, 84), Жулиу Тавареш, Саид (Квон Чхан Хун, 90+4).

"Лион" занимает 3 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 56 баллов. "Дижон" с 24 очками расположился на 18 позиции.

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