"Дижон" обыграл "Ренн" в матче 33-го тура Лиги 1

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"Дижон" обыграл "Ренн" в матче 33-го тура Лиги 1

"Дижон" переиграл "Ренн" в матче 33-го тура чемпионата Франции.

В составе гостей отличился защитник Найеф Агерд, нападающий Бенжамен Жанно и форвард Весли Саид.

"Дижон" - "Ренн" - 3:2 (1:0)

Голы: Агерд, 20 - 1:0, Юну, 52 - 1:1, Жанно, 55 - 2:1, Ньянг, 61 - 2:2, Саид, 83 - 3:2. 

"Дижон": Рунарссон, Ямбере, Шафик, Агерд, Альфонс, Бальмон, Амальфитано, Слити (Саммаритано, 72), Марье, Жанно (Жулиу Тавареш, 71), Саид (Кулибали, 89).

"Ренн": Коубек, Да Силва, Траоре, Ниамси, Думбья, Бен Арфа, Гренье (Юханссон, 71), Андре (Дель Кастильо, 87), Юну, Сарр (Буриго, 71), Ньянг.

"Дижон" занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Ренн" с 43 баллами располагается на 11 строчке.

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