"Дижон" обыграл "Ренн" в матче 33-го тура Лиги 1
"Дижон" переиграл "Ренн" в матче 33-го тура чемпионата Франции.
В составе гостей отличился защитник Найеф Агерд, нападающий Бенжамен Жанно и форвард Весли Саид.
"Дижон" - "Ренн" - 3:2 (1:0)
Голы: Агерд, 20 - 1:0, Юну, 52 - 1:1, Жанно, 55 - 2:1, Ньянг, 61 - 2:2, Саид, 83 - 3:2.
"Дижон": Рунарссон, Ямбере, Шафик, Агерд, Альфонс, Бальмон, Амальфитано, Слити (Саммаритано, 72), Марье, Жанно (Жулиу Тавареш, 71), Саид (Кулибали, 89).
"Ренн": Коубек, Да Силва, Траоре, Ниамси, Думбья, Бен Арфа, Гренье (Юханссон, 71), Андре (Дель Кастильо, 87), Юну, Сарр (Буриго, 71), Ньянг.
"Дижон" занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Ренн" с 43 баллами располагается на 11 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23