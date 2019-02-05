"Дижон", "Орлеан" и "Нант" прошли в 1/8 финала Кубка Франции
"Дижон" в гостях переиграл "Круа" (3:0). "Метц" проиграл "Орлеану" (0:1), а "Нант" обыграл "Тулузу" (2:0). Пары 1/4 финала станут известны после жеребьевки.
"Круа" - "Дижон" - 0:3 (0:2)
Голы: Жулиу Тавареш, 6 (с пенальти) - 0:1, Бальмон, 27 - 0:2, Саид, 90+3 - 0:3.
"Дижон": Рунарссон, Хаддади, Агерд, Кулибали, Альфонс, Бальмон, Амальфитано (Марье, 83), Квон Чхан Хун (Саид, 64), Луаодис, Жулиу Тавареш (Каба, 45), Кейта..
"Нант" - "Тулуза" - 2:0 (2:0)
Голы: Кулибали, 9 - 1:0, Боскилиа, 41 - 2:0.
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Лукас Лима, Кватенг, Диегу Карлос, Лимбомб (Эйсерик, 75), Туре (Мутуссами, 83), Боскилиа (Уорис, 71), Ронжье, Жиротто, Кулибали.
"Тулуза": Гойкоэчеа, Силла (Лейя Исека, 77), Морейра, Седзи, Диаките, Босток, Каюзак, Эль Моккедем (Градель, 56), Сидибе (Ману Гарсия, 84), Саного, Жан.
"Метц" - "Орлеан" - 0:1 (0:1)
Победный гол на 20-й минуте с пенальти забил Кентен Лекуш.
Гол: Лекеш, 20 - с пенальти
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