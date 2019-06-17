"Дижон" подписал юного Месси
"Дижон" объявил о том, что клуб подписал 12-летнего игрока из академии "Версаля".
Имя этого футболиста - Райян Месси, он является однофамильцем легендарного капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Rayane #Messi (et oui !), jeune attaquant licencié au FC Versailles 78, va intégrer le centre de formation du @DFCO_Officiel !— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 17 июня 2019 г.
+ d'infos ➡️ https://t.co/FNsPSp9GtY pic.twitter.com/pVFdH3tKIn
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