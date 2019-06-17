"Дижон" подписал юного Месси

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"Дижон" подписал юного Месси

"Дижон" объявил о том, что клуб подписал 12-летнего игрока из академии "Версаля".

Имя этого футболиста - Райян Месси, он является однофамильцем легендарного капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

А еще: "Барселона" и "Валенсия" готовят обмен игроками| http://soccernews.ru 
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