"Дижон" - ПСЖ - 1:2 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 9-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ на выезде одержал победу над "Дижоном".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|9
|25
|2
|Монако
|9
|19
|3
|Сент-Этьен
|9
|17
|4
|Лион
|9
|16
|5
|Марсель
|8
|16
|6
|Нант
|8
|16
|7
|Бордо
|8
|15
|8
|ФК Кан
|9
|15
|9
|Генгам
|9
|13
|10
|Анжер
|9
|12
|11
|Труа
|9
|12
|12
|Тулуза
|9
|11
|13
|Ницца
|8
|10
|14
|Монпелье
|8
|9
|15
|Ренн
|9
|6
|16
|Лилль
|8
|6
|17
|Амьен
|8
|6
|18
|Дижон
|9
|6
|19
|Страсбур
|8
|5
|20
|Метц
|9
|3