"Дижон" разгромил "Сент-Этьен", а "Ренн" обыграл "Сен-Приве Сен-Иларий" в Кубке Франции

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"Дижон" разгромил "Сент-Этьен", а "Ренн" обыграл "Сен-Приве Сен-Иларий" в Кубке Франции

В 1/16 Кубка Франции "Ренн" обыграл в гостях "Сен-Приве Сен-Иларий", а "Дижон" разделался с "Сент-Этьеном".

"Сен-Приве Сен-Иларий" - "Ренн" - 0:2.

Голы: Сьебатшо, 39 - 0:1, Юну, 51 - 0:2

"Ренн" - Коубек, Мешер (Ньямси, 82), Желен, Траоре, Юну, Гренье, Андре, Леа Силики (Думбия, 71), Буриго, Дель Кастийо, Сьебатшо (Поа, 88).

"Сент-Этьеном" - "Джион" - 3:6.

Голы: Слити, 11 - 0:1, Дьони, 14 - 1:1, Слити, 28 - 1:2, Кейта, 47 - 1:3,  пенальти Слити, 50 - 1:4, Тавареш, 52 - 1:5, Берич, 60 - 2:5, Монне-Паке, 64 - 3:5, Марье, 90 - 3:6.

 "Сент-Этьен" - Рюффье, Колодзейчак, Полома (Монне-Паке, 45), Суботич, Салиба, Кабелла, Диуссе (Хазри, 45), Мвила, Салибур, Берич, Дьони (Амума, 67).

 "Дижон" Рунарссон, Кулибали, Агерд, Альфонс (Хаддади, 85), Лотоа, Кейта, Луаодис (Марье, 72), Слити, Бальмон, Бука-Муту, Тавареш (Саид, 59).

Таким образом, "Джион" и "Ренн" выходят в 1/8 финала турнира.

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