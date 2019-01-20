"Дижон" уступил "Бордо"
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Бордо" переиграл "Дижон". Благодаря этой победе "Бордо" поднялся на 10-е место и от еврокубковой зоны их отделяет 6 очков.
"Бордо" - "Дижон" 1:0
Гол: Корнелиус, 77 - 1:0
"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали (Паленсия, 87), Йованович, Камано (Корнелиус, 63), Отавио, Карамо, Плашил (Башич, 63), Калу, Бриан.
"Дижон": Аллен, Ямбере, Хаддади (Альфонс, 87), Шафик, Лотоа, Абед, Амальфитано, Слити (Марье, 38), Квон Чхан Хун, Саид (Бука-Муту, 73), Тавареш.
Предупреждения: Карамо (11), Абед (51), Хаддади (62), Корнелиус (64), Йованович (71), Ямбере (71).
Удаление: Амальфитано (34).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
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|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Ницца
|21
|31
|8
|Ренн
|21
|30
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|21
|28
|11
|Ним
|20
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|20
|23
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14