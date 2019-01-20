"Дижон" уступил "Бордо"

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"Дижон" уступил "Бордо"

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Бордо" переиграл "Дижон". Благодаря этой победе "Бордо" поднялся на 10-е место и от еврокубковой зоны их отделяет 6 очков.

"Бордо" - "Дижон" 1:0

Гол: Корнелиус, 77 - 1:0

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали (Паленсия, 87), Йованович, Камано (Корнелиус, 63), Отавио, Карамо, Плашил (Башич, 63), Калу, Бриан.

"Дижон": Аллен, Ямбере, Хаддади (Альфонс, 87), Шафик, Лотоа, Абед, Амальфитано, Слити (Марье, 38), Квон Чхан Хун, Саид (Бука-Муту, 73), Тавареш.

Предупреждения: Карамо (11), Абед (51), Хаддади (62), Корнелиус (64), Йованович (71), Ямбере (71).

Удаление: Амальфитано (34).  

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