Для меня это был шок: Марсело мощно высказался об уходе Зидана из "Реала"

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Для меня это был шок: Марсело мощно высказался об уходе Зидана из "Реала"

Левый защитник "Реала" Марсело вспомнил о своих эмоциях, когда он узнал об уходе из королевского клуба Зинедина Зидана.

"Ситуация получилась странной. Лично для меня это был шок, ведь большинство из нас ничего не подозревали о происходящем. У нас с Зиданом были прекрасные взаимоотношения. Мы ежедневно разговаривали, он защищал меня. И я был готов на всё ради него: бежать, сражаться, играть с травмой. Ради Зидана я отдавал всё, что мог" - приводит слова Марсело Marca.

Напомним, что Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года и за 2,5 сезона выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

По некоторым данным, французский специалист не собирался покидать тренерский мостик "сливочных", однако трансферная политика клуба вынудила его уйти в отставку. В частности, Зизу выступал против продажи Криштиану Роналду, а также хотел расстаться с Гаретом Бэйлом.

Не пропустите: Марсело рассказал детали ухода Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru

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