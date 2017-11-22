Для одних – очки, для других – престиж: "Базель" сразится дома с "Манчестер Юнайтед"

"Базель" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Санкт-Якоб Парк" (Базель, Швейцария)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Один из ключевых матчей группы "А" пройдет в Базеле, где сыграет лидер квартета "Манчестер Юнайтед". Команде Жозе Моуринью уже по большому счету ничего не нужно. Только какой-то невероятный расклад в группе может не позволить манкунианцам занять первое место. А вот для "красно-синих" встреча приобретает огромное значение. Учитывая, что ЦСКА с большой долей вероятности возьмет три очка в поединке против "Бенфики", "Базелю" также нужно брать очки в игре с одной из лучших команд Европы.

До предыдущего тура в групповом раунде Лиги чемпионов команда Рафаэля Вики уверенно шла к тому, чтобы занять второе место в квартете. Спаренные поединки выпали на ЦСКА. Первый матч в Москве швейцарцы провели настолько уверенно (2:0), что не вызывало сомнений в том, кто в этой четверке должен финишировать вторым. Но встреча соперников на "Санкт-Якоб Парк" принесла массу разочарования швейцарским болельщикам. "Базель" проиграл, выигрывая в счете, и теперь делит с "армейцами" Москвы второе место в группе.

Что касается последних результатов "красно-синих", то команда сумела уверенно разгромить "Сьон" в родных пенатах со счетом 5:1 в крайнем туре чемпионата Швейцарии, показав, в целом, шикарную игру в атаке. На данный момент "Базель" занимает вторую позицию в национальном чемпионате, отставая от "Янг Бойз" на семь очков. По ходу сезона команда потерпела три поражения в чемпионате и два в Лиге Чемпионов, но, безусловно, оппоненты в еврокубке отличаются от соперников в родном первенстве.

Свое возвращение в Лигу Чемпионов "Красные дьяволы" отметили четырьмя победами в четырех матчах. "Юнайтед" пропустил лишь один гол на групповом этапе, забив десять. На этой неделе в состав команды вернулись травмированные Поль Погба, Златан Ибрагимович и Маркос Рохо. Первые двое уже успели сыграть в АПЛ. Что касается последних результатов "МЮ", то как уже упоминалось выше, команда в крайнем туре чемпионата Англии сумела уверенно разобраться с "Ньюкаслом" в родных стенах, разгромив соперника со счетом 4:1. Кадровая ситуация в команде значительно улучшилась. В лазарете продолжают находиться лишь Эрик Байи и Фил Джонс. Майкл Каррик и Маркос Рохо готовились по отдельной программе и их появление в игре под сомнением.

Отметим, что команды в Лиги Чемпионов встречаются достаточно часто, и наиграли уже пять очных матчей. У "Базеля" в этом противостоянии есть только одна победа, но крайне важная на тот период. В 2011 году "красно-синие" выбили "МЮ" из Лиги Чемпионов.

Интересные факты противостояния "Базеля" и "Манчестера Юнайтед":

Последний приезд "МЮ" на "Санкт-Якоб Парк" завершился победой "Базеля" (2:1)

"Манчестер Юнайтед" выиграл оба выездных поединка в текущей ЛЧ

В трех последних домашних матчах "Базель" имеет три разных результата

Чтобы занять в группе первое место, манкунианцам достаточно сыграть вничью

Ориентировочные составы на игру:

"Базель": Вацлик – Аканджи, Сухи, Баланта, Дье, Дзуффи, Петретта, Ланг, Штеффен, Оберлен, Эльюнусси.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Дармиан, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Эррера, Феллайни, Матич, Рэшфорд, Марсьяль, Лукаку.

Прогноз на матч "Базель" – "Манчестер Юнайтед":

Возвращение в строй "МЮ" Поля Погба и Златана Ибрагимовича существенно повысило атакующий потенциал команды, но учитывая, что "красные дьяволы" уже гарантировали себе выход в следующий раунд, то вполне возможна изрядная перетасовка состава. Хотя с другой стороны календарь в ноябре не свел команду Жозе Моуриньо с конкурентами, поэтому на "Санкт-Якоб Парк" они будут сражаться за престиж.

Букмекеры в этой встрече отдают преимущество команде Жозе Моуринью. На победу гостей коэффициент составляет 1.96 баллов, в то время как на успех "Базеля" 4.09 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 3.45 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru