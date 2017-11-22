Для одних – очки, для других – престиж: "Базель" сразится дома с "Манчестер Юнайтед"
"Базель" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Санкт-Якоб Парк" (Базель, Швейцария)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Один из ключевых матчей группы "А" пройдет в Базеле, где сыграет лидер квартета "Манчестер Юнайтед". Команде Жозе Моуринью уже по большому счету ничего не нужно. Только какой-то невероятный расклад в группе может не позволить манкунианцам занять первое место. А вот для "красно-синих" встреча приобретает огромное значение. Учитывая, что ЦСКА с большой долей вероятности возьмет три очка в поединке против "Бенфики", "Базелю" также нужно брать очки в игре с одной из лучших команд Европы.
До предыдущего тура в групповом раунде Лиги чемпионов команда Рафаэля Вики уверенно шла к тому, чтобы занять второе место в квартете. Спаренные поединки выпали на ЦСКА. Первый матч в Москве швейцарцы провели настолько уверенно (2:0), что не вызывало сомнений в том, кто в этой четверке должен финишировать вторым. Но встреча соперников на "Санкт-Якоб Парк" принесла массу разочарования швейцарским болельщикам. "Базель" проиграл, выигрывая в счете, и теперь делит с "армейцами" Москвы второе место в группе.
Что касается последних результатов "красно-синих", то команда сумела уверенно разгромить "Сьон" в родных пенатах со счетом 5:1 в крайнем туре чемпионата Швейцарии, показав, в целом, шикарную игру в атаке. На данный момент "Базель" занимает вторую позицию в национальном чемпионате, отставая от "Янг Бойз" на семь очков. По ходу сезона команда потерпела три поражения в чемпионате и два в Лиге Чемпионов, но, безусловно, оппоненты в еврокубке отличаются от соперников в родном первенстве.
Свое возвращение в Лигу Чемпионов "Красные дьяволы" отметили четырьмя победами в четырех матчах. "Юнайтед" пропустил лишь один гол на групповом этапе, забив десять. На этой неделе в состав команды вернулись травмированные Поль Погба, Златан Ибрагимович и Маркос Рохо. Первые двое уже успели сыграть в АПЛ. Что касается последних результатов "МЮ", то как уже упоминалось выше, команда в крайнем туре чемпионата Англии сумела уверенно разобраться с "Ньюкаслом" в родных стенах, разгромив соперника со счетом 4:1. Кадровая ситуация в команде значительно улучшилась. В лазарете продолжают находиться лишь Эрик Байи и Фил Джонс. Майкл Каррик и Маркос Рохо готовились по отдельной программе и их появление в игре под сомнением.
Отметим, что команды в Лиги Чемпионов встречаются достаточно часто, и наиграли уже пять очных матчей. У "Базеля" в этом противостоянии есть только одна победа, но крайне важная на тот период. В 2011 году "красно-синие" выбили "МЮ" из Лиги Чемпионов.
Интересные факты противостояния "Базеля" и "Манчестера Юнайтед":
Последний приезд "МЮ" на "Санкт-Якоб Парк" завершился победой "Базеля" (2:1)
"Манчестер Юнайтед" выиграл оба выездных поединка в текущей ЛЧ
В трех последних домашних матчах "Базель" имеет три разных результата
Чтобы занять в группе первое место, манкунианцам достаточно сыграть вничью
Ориентировочные составы на игру:
"Базель": Вацлик – Аканджи, Сухи, Баланта, Дье, Дзуффи, Петретта, Ланг, Штеффен, Оберлен, Эльюнусси.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Дармиан, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Эррера, Феллайни, Матич, Рэшфорд, Марсьяль, Лукаку.
Прогноз на матч "Базель" – "Манчестер Юнайтед":
Возвращение в строй "МЮ" Поля Погба и Златана Ибрагимовича существенно повысило атакующий потенциал команды, но учитывая, что "красные дьяволы" уже гарантировали себе выход в следующий раунд, то вполне возможна изрядная перетасовка состава. Хотя с другой стороны календарь в ноябре не свел команду Жозе Моуриньо с конкурентами, поэтому на "Санкт-Якоб Парк" они будут сражаться за престиж.
Букмекеры в этой встрече отдают преимущество команде Жозе Моуринью. На победу гостей коэффициент составляет 1.96 баллов, в то время как на успех "Базеля" 4.09 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 3.45 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
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|12
|2
|Базель
|5
|9
|3
|ЦСКА Москва
|5
|9
|4
|Бенфика
|5
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|5
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Селтик
|5
|3
|4
|Андерлехт
|5
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|5
|10
|2
|Рома
|5
|8
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|6
|4
|Карабах
|5
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|11
|2
|Ювентус
|5
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
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|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|5
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
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|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
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|2
|Группа F
|М
|О
|1
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|5
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|2
|Шахтер Донецк
|5
|9
|3
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|4
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|0
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|1
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|11
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|Порту
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|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
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|5
|13
|2
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|5
|10
|3
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|2
|4
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|5
|2