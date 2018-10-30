Для перехода Кононова в "Спартак" осталось получить последнюю подпись



Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов может возглавить "Спартак" уже в ближайшее время, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб согласовал со специалистом все детали личного контракта. Впрочем, окончательное одобрение должен дать владелец "красно-белых" Леонид Федун, который сейчас находится в отпуске за границей.

Ранее сообщалось, что "Спартак" также рассматривает кандидатуру наставника "Ростова" Валерия Карпина.

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