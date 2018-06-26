Для плей-офф ЧМ-2018 разработан мяч "Mechta"

Adidas представил официальный мяч для матчей плей-офф Чемпионата Мира-2018.

Новый футбольный снаряд с красно-черными вставками получил название "Mechta".

Он будет использован уже в первом матче 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Португалии, который состоится 30 июня.

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