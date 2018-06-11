Для поднятия боевого духа: база сборной Аргентина украшена в воинственном стиле

Базу сборной Аргентины в городе Бронницы украсили воинственными плакатами с изображением футболистов "альбиселесте".

На картинах игроков аргентинской сборной изобразили в виде гладиаторов.

Фото: аргентинские воины.

Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентина сыграет в одной группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.

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