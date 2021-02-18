Для проведения ответной игры "Ливерпуля" и "Лейпцига" рассматриваются 8 городов из 6 стран

Второй матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Лейпцигом" тоже может быть сыгран на нейтральном поле, сообщает The Athletic.

Все для проведения игры выбирают из 8 городов в 6 странах Европы. Кроме Венгрии, ответная встреча может пройти также в Италии или Румынии.