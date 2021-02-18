Для проведения ответной игры "Ливерпуля" и "Лейпцига" рассматриваются 8 городов из 6 стран

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Для проведения ответной игры "Ливерпуля" и "Лейпцига" рассматриваются 8 городов из 6 странВторой матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Лейпцигом" тоже может быть сыгран на нейтральном поле, сообщает The Athletic.

Все для проведения игры выбирают из 8 городов в 6 странах Европы. Кроме Венгрии, ответная встреча может пройти также в Италии или Румынии.

Пока не ясно, когда будет принято окончательное решение, но, по информации источника, не раньше, чем на следующей неделе.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Чемпионов по графику запланирована на 10 марта.

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