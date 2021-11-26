Для сборной Италии хотят натурализовать трёх бразильцев
В скором времени в сборной Италии могут появиться новые имена, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, ведётся работа по натурализации трёх футболистов для "Скуадры Адзурры".
Итальянское гражданство, вероятно, получат бразильцы Луис Фелипе ("Лацио"), Рожер Ибаньес ("Рома") и Жоао Педро ("Кальяри").
В планах федерации успеть оформить необходимые документы до стыковых матчей квалификации ЧМ-2022, запланированных на март.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
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|2
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|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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|Брешия
|27
|17