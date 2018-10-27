Для возвращения в "Наполи" Кавани придётся пойти на значительное снижение зарплаты

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Для возвращения в "Наполи" Кавани придётся пойти на значительное снижение зарплаты

Для возвращения в "Наполи" форварду ПСЖ Эдинсону Кавани придётся пойти на значительное снижение зарплаты, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, неаполитанский клуб готов платить 31-летнему уругвайцу не более 6,5 миллионов евро за сезон, в то время как в Париже он зарабатывает 10 миллионов ежегодно.

Кавани выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год, сыграл 138 матчей, забил 104 мяча и сделал 18 ассистов. В составе ПСЖ он провёл 256 игр, отличился 176 голами и 34 результативными передачами.

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