Для выигрыша Ла Лиги "Барселоне" осталось набрать одно очко в пяти матчах

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Для выигрыша Ла Лиги "Барселоне" осталось набрать одно очко в пяти матчахДля выигрыша Ла Лиги каталонской "Барселоне" осталось набрать всего одно очко в пяти оставшихся матчах.

Оформить чемпионский титул "сине-гранатовые" могут уже в следующее воскресенье, когда они в Ла-Корунье сыграют против местного "Депортиво". В случае, если с первой попытки сделать это не удастся, каталонский гранд будет иметь возможность исправить ситуацию в последующих играх с мадридским "Реалом", "Вильярреалом", "Леванте" и "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Напомним, сегодня главный конкурент "Барсы" "Атлетико" не смог обыграть "Бетис". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 33 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
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