Для выигрыша Ла Лиги "Барселоне" осталось набрать одно очко в пяти матчах

Для выигрыша Ла Лиги каталонской "Барселоне" осталось набрать всего одно очко в пяти оставшихся матчах.

Оформить чемпионский титул "сине-гранатовые" могут уже в следующее воскресенье, когда они в Ла-Корунье сыграют против местного "Депортиво". В случае, если с первой попытки сделать это не удастся, каталонский гранд будет иметь возможность исправить ситуацию в последующих играх с мадридским "Реалом", "Вильярреалом", "Леванте" и "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Напомним, сегодня главный конкурент "Барсы" "Атлетико" не смог обыграть "Бетис". | soccernews.ru