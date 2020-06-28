Дмитрий Баринов может перейти в "Байер"
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов может перейти в леверкузенский "Байер", сообщает Metaratings.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает россиянина в в качестве потенциальной замены возрастным полузащитникам Чарлесу Арангису и Юлиану Баумгартлингеру.
Стоит отметить, что Баринов забил гол в ворота "Байера" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов-2019/2020.
23-летний Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|М
|О
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|Байер Леверкузен
|32
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|32
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|6
|Вольфсбург
|32
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|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
|32
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|11
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|32
|38
|12
|Унион Берлин
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|32
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|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
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