Дмитрий Баринов может перейти в "Байер"

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Дмитрий Баринов может перейти в "Байер"

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов может перейти в леверкузенский "Байер", сообщает Metaratings.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает россиянина в в качестве потенциальной замены возрастным полузащитникам Чарлесу Арангису и Юлиану Баумгартлингеру.

Стоит отметить, что Баринов забил гол в ворота "Байера" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов-2019/2020.

23-летний Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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