Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступлений сборной России на Евро-2020
Фото: инстаграм Булыкина/Автор неизвестен
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступлений национальной команды на Евро-2020.
"Нападение сборной – боевое. Даже если нападающие не забивают – тот же Дзюба – они большой объем работы на поле делают: борясь за мячи, сохраняя их, отдавая передачи, напрягая защитников. Все работает на команду.
Конечно, форварду нужны голы, все это понимают. Случаются голевые засухи, этот момент нужно перетерпеть, а партнеры должны помочь обрести уверенность.
Что касается моего прогноза на Евро, думаю, первый матч бельгийцам не проиграем. Все-таки это первая игра, сможем хорошо себя проявить. А в играх против Финляндии и Дании уже можно думать о победах. Из группы должны выйти", – сказал Булыкин.
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