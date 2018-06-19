Дмитрий Черышев: "Игра будет трудной"

Известный тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира, в котором сборная России сыграет против национальной команды Египта.

"Игра будет трудной. Очень тактически грамотная команда, играть против нее всегда непросто, так как большие разрывы у "куперской" линии. Это линия атаки и линия обороны с полузащитниками, с хорошим перестроением в обороне, поэтому нужно как можно больше вытягивать соперника на свою половину поля и, естественно, контратаковать... Египет - совершенно другой соперник, другие тактические действия, совершенно по-другому наша команда будет играть", - цитирует 49-летнего специалиста ТАСС.

Напомним, Москва уже полным ходом живет ЧМ. | soccernews.ru