Дмитрий Черышев: "Игра будет трудной"

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Дмитрий Черышев: "Игра будет трудной"Известный тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира, в котором сборная России сыграет против национальной команды Египта.

"Игра будет трудной. Очень тактически грамотная команда, играть против нее всегда непросто, так как большие разрывы у "куперской" линии. Это линия атаки и линия обороны с полузащитниками, с хорошим перестроением в обороне, поэтому нужно как можно больше вытягивать соперника на свою половину поля и, естественно, контратаковать... Египет - совершенно другой соперник, другие тактические действия, совершенно по-другому наша команда будет играть", - цитирует 49-летнего специалиста ТАСС.

Напомним, Москва уже полным ходом живет ЧМ. | soccernews.ru

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Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
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