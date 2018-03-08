Дмитрий Черышев: "Манчини - выдающийся тренер, но проблемы "Зенита" - налицо"

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Дмитрий Черышев: "Манчини - выдающийся тренер, но проблемы "Зенита" - налицо"Известный тренер Дмитрий Черышев высказался о текущих проблемах питерского "Зенита".

"Безусловно, Манчини - выдающий тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо - проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза. Кроме того, в "Зените" происходит очень большая текучка игроков, что не идет на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк - без него очень сложно добиваться серьезных результатов. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании - он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места", - цитирует 48-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Бубнов оценил шансы "Зенита" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг". | soccernews.ru

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