Дмитрий Черышев: "Могу представить Смолова на месте Бензема"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Черышев прокомментировал слухи, которые приписывают интерес мадридского "Реала" к форварду "Краснодара" Федору Смолову.

"Если это правда, то я буду только рад, что наши ребята наконец начнут уезжать в европейские чемпионаты. Именно там они прибавят еще больше, а значит, вырастет и уровень национальной сборной. Почему если Смолов поедет в Испанию, то сразу запасным? Европейский чемпионат - это конкуренция. Если ты приехал туда и подписал контракт, то не надо опускать руки. Тебе каждый день придется доказывать, что ты игрок основного состава. Если Смолов туда поедет, то все будет зависеть только от него. Я могу представить его на месте Бензема, но, опять же, для этого ему нужно быть конкурентоспособным", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, о возможном переходе Смолова в "Реал" высказался Онопко. | soccernews.ru