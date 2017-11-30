Дмитрий Черышев: "Могу представить Смолова на месте Бензема"

Теги краснодарфедор смоловреал мадрид

Дмитрий Черышев: "Могу представить Смолова на месте Бензема"Известный в прошлом футболист Дмитрий Черышев прокомментировал слухи, которые приписывают интерес мадридского "Реала" к форварду "Краснодара" Федору Смолову.

"Если это правда, то я буду только рад, что наши ребята наконец начнут уезжать в европейские чемпионаты. Именно там они прибавят еще больше, а значит, вырастет и уровень национальной сборной. Почему если Смолов поедет в Испанию, то сразу запасным? Европейский чемпионат - это конкуренция. Если ты приехал туда и подписал контракт, то не надо опускать руки. Тебе каждый день придется доказывать, что ты игрок основного состава. Если Смолов туда поедет, то все будет зависеть только от него. Я могу представить его на месте Бензема, но, опять же, для этого ему нужно быть конкурентоспособным", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, о возможном переходе Смолова в "Реал" высказался Онопко. | soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов