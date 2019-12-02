Российский тренер Дмитрий Черышев назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч" сегодня, 2 декабря. Об этом сообщает Sport24.

"Ван Дейк показывает хорошую игру, но смотря на игру Месси не перестаешь восхищаться. "Золотой мяч" - индивидуальная награда. Я считаю, превзойти Месси еще не пришлось ни одному игроку", - сказал Черышев.

Ранее стало известно, что Marca подтвердила, что Месси получит "Золотой мяч".

Напомним, что торжественная церемония пройдёт в Париже. Начало - в 22:30 по московскому времени.

Месси ранее пять раз выигрывал "Золотой мяч", что является рекордом, который он делит с португальцем Криштиану Роналду.

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