Дмитрий Черышев назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч"

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Дмитрий Черышев назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч"

Российский тренер Дмитрий Черышев назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч" сегодня, 2 декабря. Об этом сообщает Sport24.

"Ван Дейк показывает хорошую игру, но смотря на игру Месси не перестаешь восхищаться. "Золотой мяч" - индивидуальная награда. Я считаю, превзойти Месси еще не пришлось ни одному игроку", - сказал Черышев.

Ранее стало известно, что Marca подтвердила, что Месси получит "Золотой мяч".

Напомним, что торжественная церемония пройдёт в Париже. Начало - в 22:30 по московскому времени.

Месси ранее пять раз выигрывал "Золотой мяч", что является рекордом, который он делит с португальцем Криштиану Роналду.

Не пропустите: Ван Дейк поделился ожиданиями от церемонии вручения "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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