Дмитрий Черышев отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к Денису

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Дмитрий Черышев отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к Денису

Дмитрий Черышев, отец вингера "Валенсии" Дениса Черышева, дал комментарии по поводу появившейся информации о возможном переходе его сына в питерский "Зенит".

"Спросите у ваших коллег, откуда они взяли эту информацию. Почему я должен что-то сейчас говорить? Мне интересно, откуда это берётся. Может быть, где-то что-то услышали, проанализировали какие-то вещи, я не знаю. Слухи ходят, пускай, я же не могу их запретить и как-то развеять.

У Дениса всё хорошо. Парень находится в отпуске, не хочу даже говорить о планах на следующий сезон. В данный момент нужно просто отдохнуть. Ему нужно насладиться отпуском, сезон был реально тяжёлый", - цитирует Черышева-старшего "Р-Спорт".

29-летний российский футболист пока играл только в испанских клубах. В минувшем сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче.

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