Дмитрий Черышев ответил на вопрос о возвращении сына в Россию

Фото инстаграм Дениса Черышева

Дмитрий Черышев, отец вингера "Валенсии" Дениса Черышева, прокомментировал слухи, что его сын может продолжить карьеру в РПЛ.

"У Дениса всё хорошо, тренируется в рабочем режиме. В Испании всё идёт мирным путём. В клубе Денису никто никаких лишних вопросов не задаёт и это самое главное! Переживания у него присутствуют так же, как у любого человека.

Собирается ли Денис возвращаться в Россию? Тут я ничего говорить не буду, всё будем делать постепенно", - сказал Черышев-старший.

В текущем сезоне российский футболист сыграл за "Валенсию" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с "летучими мышами" истекает в июне.

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