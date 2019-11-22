Дмитрий Черышев поделился мыслями о результативности сына в сборной России

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Дмитрий Черышев поделился мыслями о результативности сына в сборной России

Бывший футболист и отец Дениса Черышева Дмитрий рассказал, что думает о результатах сына в сборной России. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Черчесов создал серьёзную атмосферу в сборной. Каждый футболист старается показать себя и чувствует свою ответственность перед страной. У них появилась конкуренция, появилось желание, и на команду стало любо-дорого смотреть. И второе: тренер совершил определённые действия, которые привели к голам Дениса. Сын стал играть ближе к воротам и вспомнил бомбардирскую юность. Знаете, с кем он в молодёжке "Реала" конкурировал за место центрального нападающего? С Маркосом Алонсо, который сейчас в "Челси". Один стал полузащитником, а другой - крайним защитником, но с атакующими наклонностями", - сказал Черышев.

Напомним, сборная России финишировала в группе на втором месте.

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