Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча ЛЧ "Локомотив" - "Атлетико"

Экс-игрок и отец Дениса Черышева Дмитрий высказался о предстоящем матче 3-го тура Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Атлетико".

"Атлетико" непросто начинал сезон: где-то повлияла несыгранность команды, кроме того, состав пополнился рядом новичков. Но команда постепенно набирает обороты и высоко идет в чемпионате Испании. К тому же очень хорошо вписался в ее ряды Луис Суарес. Он вообще отлично подходит под стиль "Атлетико" Симеоне с ее очень агрессивным футболом, иногда на грани грубости. Уверен, что команда будет еще прибавлять по ходу сезона", - цитирует Черышева "Известия".

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится сегодня, 3 ноября, в Москве. Начало - 20:55 (мск).

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