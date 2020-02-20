Дмитрий Черышев прокомментировал поражение "Валенсии" от "Аталанты" в ЛЧ

Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий высказался по поводу разгромного поражения испанского клуба от "Аталанты" (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

"Ждали, конечно другой игры. Но результат нельзя назвать плачевным, все равно все в руках "Валенсии". Гол Дениса на поле соперника все-таки играет определенную роль. Но все прекрасно понимают, что отыграть три мяча против такой команды, как "Аталанта" - будет очень тяжело.

Рекорд Дениса? Думаю, об этом не стоит говорить. То, что сейчас везде пишут, что он вышел и в течении двух минут забил гол, всякое бывает, самое главное, что он вышел с огромным желанием помочь команде и забить гол. Я бы выделил именно эти качества", - сказал Черышев.

Ответная встреча команд состоится 10 марта в Валенсии.

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