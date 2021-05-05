Дмитрий Черышев прокомментировал увольнение Грасии

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, в разговоре со Спорт-Экспресс прокомментировал отставку Хави Грасии с поста главного тренера "летучих мышей"..

"Очень хороший и квалифицированный специалист, европейский тренер. У него очень хорошо получалось в Англии, когда он работал в "Уотфорде". Мне понравилась его "Малага", это была веселая и техничная команда, которая создавала много проблем всем соперникам. Может ли у него получиться в "Спартаке"? Не знаю, кого они назначат. Трудно предположить, получилось бы у него в московской команде или нет, но он сильный тренер", — сказал Черышев "СЭ".

Хави Грасия возглавил "Валенсию" перед началом сезона. Команда в настоящее время находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков в 34 матчах.

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