Дмитрий Черышев прокомментировал увольнение Грасии
Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен
Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, в разговоре со Спорт-Экспресс прокомментировал отставку Хави Грасии с поста главного тренера "летучих мышей"..
"Очень хороший и квалифицированный специалист, европейский тренер. У него очень хорошо получалось в Англии, когда он работал в "Уотфорде". Мне понравилась его "Малага", это была веселая и техничная команда, которая создавала много проблем всем соперникам. Может ли у него получиться в "Спартаке"? Не знаю, кого они назначат. Трудно предположить, получилось бы у него в московской команде или нет, но он сильный тренер", — сказал Черышев "СЭ".
Хави Грасия возглавил "Валенсию" перед началом сезона. Команда в настоящее время находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков в 34 матчах.
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|10
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|Леванте
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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