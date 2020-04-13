Дмитрий Черышев рассказал, как сын поддерживает форму во время карантина

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Дмитрий Черышев рассказал, как сын поддерживает форму во время карантина

Российский тренер Дмитрий Черышев и отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева рассказал, как футболист поддерживает форму во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Идут разговоры, что если тенденция распространения коронавируса в Испании будет такой, как сейчас, то со следующей недели футболистам разрешат проводить тренировочный процесс. "Валенсия" - элитный клуб, с огромной историей, она постарается попасть в шестерку. Постоянно разговариваю с Денисом, он поддерживает отношения с одноклубниками, все хотят вернуться на поле. Денис поддерживает форму на велотренажере, делает небольшие ускорения на своей территории урбанизации, хотя даже туда заезжает полиция", - передает слова Черышева "Матч ТВ".

По последним данным, в России количество подтвержденных случаев заражения корорнавирусом насчитывается 18 328 человек. Скончалось 143 человека.

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