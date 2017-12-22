Дмитрий Черышев сделал прогноз на Эль Класико

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Дмитрий Черышев сделал прогноз на Эль КласикоИзвестный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрий Черышев сделал прогноз на субботнее Эль Класико.

"Это интереснейший матч. Будет приятно смотреть на звезд мирового уровня. Все команды перед новогодними каникулами стараются показать хороший результат и уйти в отличном настроении в отпуск. Я бы всем пожелал посмотреть игру "Реал" - "Барселона". Сейчас "Реал" находится не на первом месте, а на четвертом, поэтому ему нужно цепляться, набирать очки и приближаться к лидеру. Матч получится захватывающим, а "сливочные" победят 2:1", - цитирует 48-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, Хави назвал Месси проклятием для "Реала". | soccernews.ru

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