Дмитрий Черышев сделал прогноз на Эль Класико

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрий Черышев сделал прогноз на субботнее Эль Класико.

"Это интереснейший матч. Будет приятно смотреть на звезд мирового уровня. Все команды перед новогодними каникулами стараются показать хороший результат и уйти в отличном настроении в отпуск. Я бы всем пожелал посмотреть игру "Реал" - "Барселона". Сейчас "Реал" находится не на первом месте, а на четвертом, поэтому ему нужно цепляться, набирать очки и приближаться к лидеру. Матч получится захватывающим, а "сливочные" победят 2:1", - цитирует 48-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, Хави назвал Месси проклятием для "Реала". | soccernews.ru