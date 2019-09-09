Дмитрий Черышев сказал, что хотел бы видеть сына в матче Россия - Казахстан

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Дмитрий Черышев сказал, что хотел бы видеть сына в матче Россия - Казахстан

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев заявил, что хотел бы видеть своего сына Дениса в сегодняшнем матче отбора на Евро-2020 России с Казахстаном.

"Рассчитываю ли я сегодня увидеть сына на поле? Наверное. Человек приехал поиграть за сборную, плюс, как я понимаю, Юрий Жирков отыграл все 90 минут, он отыграл очень здорово против сборной Шотландии и поучаствовал во втором голе. Неизвестно, как он восстановится. Все зависит от главного тренера, который решит, кто сыграет на этой позиции. Я бы, конечно, хотел, чтобы Денис сыграл сегодня", - сказал Черышев.

Полузащитник выступает в сборной России с 2012 года. В этом сезоне он сыграл в 2 матчах за "Валенсию".

Напомним, сегодня, 9 сентября, состоится матч Россия - Казахстан на стадионе "Калининград". Начало - в 21:45. Смотрите онлайн видеотрансляцию матча на Soccernews.

После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.

Не пропустите: Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе. | http://soccernews.ru 
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