Дмитрий Черышев: "У России огромный шанс пройти Испанию"

Известный российский тренер Дмитрий Черышев оценил шансы национальной сборной в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

"Сборная Испании изменилась, прибавилось много молодых, перспективных игроков, но им не хватает той сыгранности, которая была у команды 2008 года. Поэтому я думаю, что у России есть огромный шанс, чтобы пройти сборную Испании" - сказал Черышев-старший.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится завтра в Москве в 17:00 мск.

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